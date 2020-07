Mercato Inter, il Barcellona è stato chiaro: Griezmann è incedibile

Il Barcellona considera Antoine Griezmann incedibile. E' quanto trapelato dalla redazione di Mundo Deportivo che questa mattina ha ribadito la volontà dei blaugrana nel trattenere Le Petite Diable in Catalogna.

Il campione del mondo in questi mesi è stato accostato all'Inter in virtù di una possibile operazione congiunta con Lautaro Martinez, ma le possibilità di vedere Griezmann a Milano vanno pian piano riducendosi al lumicino.

A riguardo, la nostra redazione aveva precedentemente anticipato le difficoltà nel portarlo a Milano sia per una questione legata all'ingaggio percepito dal francese, sia per le difficoltà che si incontravano nello studiare la possibile formula dell'affare. (Leggi la nostra esclusiva qui).