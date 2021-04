Mercato Inter, idea Svanberg per il centrocampo. Il Bologna fissa il prezzo

L’Inter, in attesa di novità sul fronte societario, si starebbe già guardando intorno alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Uno dei reparti che dovrebbe essere puntellato è il centrocampo, con Rodrigo De Paul in cima alla lista dei desideri.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri sarebbero alla ricerca anche di un mediano e avrebbero messo gli occhi su Mattias Svanberg del Bologna. Il classe ‘99 sta disputando un’ottima stagione in Emilia, rivelandosi come uno dei giovani più promettenti del nostro campionato. Il centrocampista ha collezionato 28 partite disputate fin qui con 5 gol e 2 assist e sembrerebbe già pronto a fare il salto di qualità.

Per acquistare lo svedese bisognerà battere la concorrenza del Milan e di alcuni club inglesi. Il Bologna, che lo ha pagato soltanto 4,5 milioni di euro sarebbe disposto a cederlo in estate soltanto di fronte ad un’offerta da almeno 20 milioni di euro.