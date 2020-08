Mercato Inter, idea Smalling per la difesa: stabilita la cifra dell'affare

Smalling vuole tornare in Italia nella finestra estiva del mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal tabloid inglese Express il centrale potrebbe restare ancora nel nostro campionato.

La squadra interessata sarebbe l'Inter, con quest'ultima pronta a mettere a segno un altro colpo in uscita dal Manchester United nel giro di un anno. Dopo gli arrivi di Lukaku, Alexis Sanchez e Ashley Young, stavolta l’obiettivo si chiama Chris Smalling, in uscita dopo il rientro dal prestito. La cifra dell'affare? 22 milioni. Smalling non vede l’ora di tornare in Serie A dopo l’ottima stagione vissuta alla Roma, che non è riuscito a riscattarlo data l'offerta alquanto bassa del club capitolino (13 mln).



Antonio Conte è rimasto colpito dalle sue prestazioni, specialmente per l'importanza in chiave tattica del difensore inglese nella difesa a tre. Non solo: pur di tornare in Italia Smalling potrebbe anche ridursi l'ingaggio.. Lo United spera di monetizzare dalla sua cessione per poi rifiondarsi sulle operazioni in entrata.