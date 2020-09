Mercato Inter, idea Jovic come quarta punta: il Real apre al prestito

In questa ultima settimana di mercato l’Inter potrebbe acquistare un nuovo rinforzo nel reparto offensivo, tutto però dipenderà dal futuro di Andrea Pinamonti. Il classe ‘99, riacquistato dai nerazzurri dopo la stagione al Genoa, potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito per giocare continuità.

Se l’attaccante dovesse partire, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta ad acquistare un nuovo rinforzo al suo posto. Negli ultimi giorni è stato più volte accostato al club meneghino Gervinho. L’ivoriano potrebbe lasciare il Parma per motivi di bilancio e l’ottimo rapporto tra i due club potrebbe facilitare l’affare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, i nerazzurri starebbero pensando anche a Luka Jovic del Real Madrid. Il serbo è stato acquistato la scorsa stagione per 50 milioni di euro ed ha deluso ampiamente le aspettative. Zinedine Zidane lo avrebbe escluso dal progetto tecnico e la dirigenza avrebbe aperto ad un suo eventuale trasferimento in prestito. Sulle sue tracce, oltre all’Inter, ci sarebbero anche il Milan e soprattutto la Roma.