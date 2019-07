Mercato Inter: idea a parametro zero per l’attacco

In attesa di sviluppi sui fronti caldi di Dzeko e Lukaku, l’Inter guarda con attenzione a possibili opportunità che il mercato può mettere a disposizione. Il sito del quotidiano spagnolo Marca riferisce che la squadra di mercato nerazzurra starebbe valutando con attenzione la possibilità di mettere a segno un colpo a parametro zero per il reparto avanzato. Si tratta di Daniel Sturridge, attualmente svincolato dopo la fine del rapporto contrattuale con il Liverpool.

Il nome del giocatore inglese era stato accostato nei giorni scorsi anche al Bologna ma il suo stipendio è fuori dai parametri della società rossoblu. Sturridge ha 29 anni, dal 2013 milita nei Reds (con breve intervallo nel West Ham lo scorso anno). Nell’ultima stagione ha collezionato 18 presenze e 2 gol con la squadra di Klopp.