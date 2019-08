(Mercato Inter) Icardi rifiuta tutto, è scontro totale con la società

Marotta nel pomeriggio di oggi si era detto fiducioso nella positiva chiusura della vicenda Icardi , altrettanto aveva lasciato intendere Javier Zanetti ieri. Niente lasciava prevedere la mossa a sorpresa di Icardi di portare l'Inter davanti al Collegio di mediazione di cui si è avuta notizia poco fa.

Cade così anche l'ultima possibilità di accordo tra le parti, che sarebbe stata possibile procedendo al rinnovo del contratto di Icardi e successivamente al suo prestito ad un'altra società. Lo annuncia Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport in un suo tweet di poco fa.

"Mauro #Icardi ha detto no alla proposta dell'#Inter di allungare contratto fino al 2022 per poi essere ceduto in prestito. Non ha senso secondo l'argentino rinnovare con un club che ti ritene fuori da ogni progetto tecnico. Ribadito il no al #Monaco (offriva ingaggio da 12 mln)"