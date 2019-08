(Mercato Inter) Icardi e Sanchez, arrivano anche critiche feroci

Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato di Inter oggi ai microfoni di Radio Sportiva. A suo avviso l'Inter ha commessi sbagli rilevanti sia nella gestione della vicenda Icardi, perchè “il bravo dirigente sa gestire i problemi, non farli deflagrare: il caso Icardi rischia di essere un boomerang economico per l’Inter. Ma un po’ se l’è cercata."

Ma anche il mercato impostato dalla società nerazzurra non ha convinto Cecchi: " Sanchez? Lo United ha speso tanto per il mercato degli attaccanti. Lukaku può ancora esplodere, sa riempire l’area anche se è un altro tipo di centravanti. Per Sanchez è diverso: viene da stagioni difficili e l’Inter si affida a una coppia che ha fallito in Premier“.

Il ritorno in Italia del "nino maravilla" è stato giudicato positivamente dalla gran parte dei commentatori, soprattutto per la formula che l'Inter è riuscita a strappare. Il prestito secco per un anno, con la sola partecipazione al pagamento di una quota di 5 milioni dell'ingaggio del giocatore, permette alla società di valutare il rendimento del giocatore nel corso di questa stagione per poi andare a ricontrattare l'anno prossimo con i Red Devils.