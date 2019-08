Mercato Inter: Icardi, dichiarazione a sorpresa dell’ex juventino

Roma, Juventus o Napoli? Il circo dell’informazione sportiva alimenta ogni giorno di più la litania delle indiscrezioni sul futuro di Mauro Icardi.

Chi non crede a nessuna di queste ipotesi è un ex juventino ed ex nazionale azzurro, Angelo Di Livio, che dagli studi di "Calcio e mercato" su Rai Sport ha pronosticato un finale a sorpresa per il giallo dell’estate.

"Per me Icardi resterà all'Inter, sono pronto a firmare e scommettere con chiunque. Per me firmerà anche il rinnovo alle cifre che aveva chiesto prima". Una previsione in assoluta controtendenza rispetto a tutte le dichiarazioni della società nerazzurra fino ad oggi e che, al momento, sembra avere spazi quasi nulli di avverarsi. A meno che Di Livio non sappia cose che nessuno sa…