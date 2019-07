Mercato Inter: Icardi, altro schiaffo alla società

Rientrato a Milano dalle vacanze, Icardi conferma che il periodo di riposo non gli ha fatto maturare scelte diverse da quelle già ben conosciute. L’ex capitano non accetta di lasciare Milano, non vuole passare per il vigliacco della situazione e alza ancora il livello dello scontro con la società. Lo ribadisce il sito di Repubblica che parla di un ultimo rifiuto nelle ultime ore.

“L’Inter ha offerto Mauro Icardi al Manchester United, come contropartita per portare a Milano il centravanti belga Romelu Lukaku, obiettivo di Antonio Conte in attacco. Ma a frustrare le speranze interiste è proprio l’argentino, che non è disposto a trasferirsi in Premier. Di più: non vuol cambiare Paese. La trattativa era già complicata – lo United vuole anche soldi, non pochi, e non è detto sia interessato a Maurito – ma l’indisponibilità di Maurito a trasferirsi all’estero (proprio mentre il Barça inizia a interessarsi al connazionale Lautaro) chiude i giochi. Icardi ha acquistato un attico in un grattacielo a Milano, in zona piazza Repubblica. Affacciandosi alle finestre, lui e la moglie-agente Wanda Nara guardano dall’alto in basso la vicinissima nuova sede nerazzurra”.