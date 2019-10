Mercato Inter: Ibrahimovic, altro sms a Antonio Conte

Zlatan Ibrahimovic continua a parlare di Italia e di Inter, Le notizie raccolte ieri dalla redazione di Inter Dipendenza (https://www.interdipendenza.net/esclusive/id-ibrahimovic-inter-incontro-marotta-raiola-c-e-l-accordo-i-dettagli-135768) indicano un ritorno un nerazzurro praticamente certo per gennaio.

L'attaccante svedese ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport: L'Italia è la mia seconda casa, lo sapete"...Oggi in Serie A potrei segnare una ventina di gol. Per continuare a giocare, però, devo trovare qualcosa che mi stimoli come dico io. L'Inter di Conte? Non lo conosco ma tutti mi dicono che dia il 500% ogni giorno. In questo siamo uguali, ci saremmo trovati bene insieme: crediamo nel sacrificio, l'Inter ha fatto un super colpo".

Il ritorno di Zlatan andrebbe a chiudere il buco nei desideri di mercato di Antonio Conte lasciato dal mancato arrivo di Edin Dzeko in estate.