Mercato Inter: i nomi caldi, tutto ruota intorno all'Atalanta

Con l'approssimarsi dell'apertura della finestra invernale di mercato, lo staff di mercato dell'Inter affila le strategie e secondo le indiscrezioni molte di queste guardano a Bergamo e all'Atalanta.

Il nome più caldo in queste ore è quello di Kulusevski, attualmente in prestito al Parma ma di proprietà della società orobica. Anche oggi lo svedese di origini macedoni ha fatto sapere di voler pensare solo a finire la stagione alla grande nella squadra emiliana per poi prendere ogni decisione sul suo futuro a fine stagione.

Parole che allontanano la prospettiva di un suo arrivo in nerazzurro già da gennaio. Il giovanotto sta impressionando sempre di più, domenica dopo domenica, per dinamismo e lucidità, oltre ad una presenza pesante in zona d'attacco che gli ha permesso di andare in gol già due volte e servire 5 assist ai compagni,

Ma insieme a Kulusevski un altro nome è tornato prepotentemente sulla scena in queste ore, quello di Davide Bettella, il difensore che si era ottimamente comportato nella Primavera di Armando Madonna lo scorso anno, tanto da convincere l'Atalanta ad acquistarlo per 7 milioni di euro, salvo garantire all'Inter il diritto di recompra.

Bettella è stato poi ceduto in prestito al Pescara, dove sta giocando partite di ottimo livello. L'Inter lo sta monitorando con grande attenzione e continuità perchè i 10 milioni per riportarlo a Milano potrebbero rivelarsi un ottimo investimento per il futuro. L'asse con Bergamo ha già dato all'Inter ottimi frutti con Alessandro Bastoni che, dopo un primo periodo di ambientamento, sta rapidamente sovvertendo le gerarchie di Antonio Conte in difesa, tanto da convincere spingere l'allenatore salentino a schierarlo al posto di Godin e ad elogiarlo di fronte alle telecamere.