Mercato Inter, i nerazzurri tornano su una vecchia fiamma per l'attacco

Mercato Inter, i nerazzurri tornano su Dries Mertens per l'estate.

L'attaccante belga di proprietà del Napoli, in questa stagione, sia a causa di alcuni infortuni, che dell'esplosione di Viktor Osimhen, non sta trovando lo spazio che cercava in campo e, ad oggi, il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Una situazione che si ripresenta allo stesso modo rispetto a quanto accaduto due anni fa, quando il giocatore riuscì a trovare l'accordo proprio all'ultimo con il presidente De Laurentiis che riuscì, a sua volta, ad allontanarlo definitivamente dall'Inter che lo aveva in pugno.

Una situazione che potrebbe ripresentarsi, secondo quanto prospettato da La Gazzetta dello Sport, visto che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono due grandi estimatori del giocatore e potrebbero tornare alla carica in vista della prossima estate, per regalare al reparto avanzato nerazzurro un tassello molto importante e di sicura affidabilità. Tutto dipenderà, se ci saranno, dalle trattative per il rinnovo che al momento non sono nemmeno iniziate e che potrebbero non esserlo. Anche se il passato ha insegnato che tutto può succedere anche alla fine.

Vedremo se questa volta Mertens si trasferirà a Milano nella prossima stagione, di sicuro il giocatore piace da tempo e potrebbe essere una soluzione buona in termini di gol, fantasia e prestazioni per la società nerazzurra. Da viale della Liberazione hanno il suo nome cerchiato in rosso, ma vedremo se il tutto scaturirà in una trattativa vera e propria. Antenne dritte per Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno intenzione, anche nella prossima stagione, di mantenere l'Inter ad altissimi livelli.