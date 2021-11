Mercato Inter, i nerazzurri spingono forte per Zakaria: situazione e sviluppi

Mercato Inter: i nerazzurri spingono per avere Denis Zakaria.

Il centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach, che ieri si è qualificato direttamente al Mondiale di Qatar 2022 e ha ben figurato nel corso della partita di qualificazione contro l'Italia, ha il suo contratto in scadenza con la società tedesca il 30 giugno del 2022 ed è per questo che, a fine anno, lascerà la Germania per cercare un contratto migliore ed una squadra con ambizioni diverse. Per l'Inter, secondo quanto riportato da parte di Sportitalia, quello di Zakaria rappresenterebbe la prima opzione per il centrocampo della prossima stagione, soprattutto se non si dovesse arrivare al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic nel corso di questi mesi - leggi qui le ultime sulla trattativa con il croato.

Su Zakaria, sempre secondo quanto riportato da parte dell'emittente, non c'è soltanto l'interessamento da parte dell'Inter, ma di tante altre squadre europee. La Roma, che già dalla scorsa estate avrebbe potuto portarlo nella capitale, ma che adesso non è più in pole position, cosa che invece è la Juventus, alla ricerca di un centrocampista molto fisico da affiancare a Manuel Locatelli. Ma ci sono delle richieste anche da squadre estere come è il caso del Barcellona e di tantissime squadre della Premier League. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a battere questa folta e complicata concorrenza.

Quello che è certo è che Beppe Marotta e Piero Ausilio, per il centrocampo, non staranno con le mani in mano ed hanno già in mente il nome giusto fin dal mercato di gennaio, soprattutto se, come sembra, dovesse partire Matias Vecino in cerca di maggiore minutaggio. Ecco che un altro uruguayano potrebbe presentarsi alla corte di Simone Inzaghi, ovvero Nahitan Nandez del Cagliari, già trattato durante il corso del passato mercato estivo, ma che poi, per le elevate richieste economiche del presidente della società sarda, Tommaso Giulini, non è potuto arrivare a vestire la maglia nerazzurra. Anche in questo caso, vedremo se il mese di gennaio sarà quello giusto per questo acquisto - leggi qui la notizia completa dell'interessamento interista.