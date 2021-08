Mercato Inter, i nerazzurri sfidano il Milan per un trequartista

Il mercato in entrata potrebbe non essere terminato qui. Infatti, la società nerazzurra potrebbe regalare al nuovo allenatore, Simone Inzaghi, un nuovo giocatore offensivo per avere più soluzioni in rosa per far male agli avversari. E la notizia arriva dalla Francia, nello specifico dall'Equipe, che riporta un retroscena che coinvolge l'Inter, il Milan ed un giocatore conteso che fa parecchia gola ad entrambe.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del quotidiano francese, la società nerazzurra starebbe pensando di fare uno sgarbi ai propri cugini. Si sa, oramai da giorni, che l'Inter sta trattando le cessioni in prestito dei giovani Lucien Agoumè ed Eddie Salcedo al Brest in prestito secco, in modo tale da consentirgli di avere quanta più continuità possibile e proprio dal Brest si potrebbe cogliere l'occasione di acquistare il trequartista Romain Fiavre su cui, per l'appunto, c'è anche il Milan alla ricerca proprio di un calciatore in quel ruolo.

Vedremo se il giocatore sarà interessato al trasferimento. La sua società ha già fissato il prezzo a 15 milioni di euro e lui potrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro lo Strasburgo. Inter e Milan si sfidano, la scelta ricadrà sul calciatore che, almeno fino ad ora, preferirebbe vestire la maglia rossonera in cui potrebbe trovare più minuti.