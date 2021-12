Mercato Inter, i nerazzurri puntano il gioiello dell'Atalanta: la situazione

Mercato Inter, i nerazzurri seguono con interesse Roberto Piccoli dell'Atalanta.

Il giovane attaccante della squadra bergamasca, sta trovando poco spazio in questa stagione, dal momento che davanti a sè ha giocatori del calibro di Duvan Zapata e di Luis Muriel, ma quando ha potuto Giampiero Gasperini gli ha concesso spazio. L'attaccante classe 2001, però, dopo l'esperienza della passata stagione allo Spezia, conclusasi con 6 gol tra campionato e Coppa Italia, vuole trovare Spazio e l'Inter, che già in passato si era informata su di lui, lo starebbe continuando a seguire con molta attenzione.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, però, la squadra nerazzurra non è la sola a seguire il giocatore, visto che in passato anche la Juventus aveva pensato di portarlo a Torino, trovando la porta sbarrata da parte di Gasperini. Ma anche il Genoa di Andriy Shevchenko ci starebbe pensando per rinforzare un reparto offensivo che in questa prima metà di stagione è stato fin qui troppo sterile e poco concreto sottoporta ed ecco perchè la soluzione potrebbe essere proprio il prestito di Roberto Piccoli.

Vedremo chi la spunterà o se l'Atalanta vorrà tenerlo ancora tra le proprie fila ancora per tanti anni per avere un prezioso prodotto del proprio settore giovanile in rosa. Intanto, l'Inter, si prepara in vista della trasferta contro la Salernitana, partita in cui il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi ha ordinato ai suoi giocatori i tre punti ad ogni costo, per poi concentrarsi sull'ultimo turno del girone d'andata con il Torino, prima di fermarsi per le feste natalizie