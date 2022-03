Mercato Inter, i nerazzurri puntano due talenti del calcio inglese.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, oramai da tempo, stanno programmando i possibili innesti da fare per la prossima stagione e, in viale della Liberazione, iniziano a circolare già i primi nomi su cui la dirigenza ha intenzione di puntare, non solo per l'immediato futuro, ma anche per quello più prossimo. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su due giovanissimi talenti del calcio inglese che, in questa stagione, si stanno mettendo in mostra.

Il primo è Conor Gallagher, centrocampista centrale di proprietà del Chelsea, ma che attualmente è in prestito al Crystal Palace, il secondo è Djed Spence che, invece, è un terzino e si sta mettendo in luce con la maglia del Nottingham Forest. Due trattative non semplici, perchè trattare con le società inglesi non è mai facile, sia per l'elevato costo del cartellino, sia, nel caso di Gallagher, perchè la situazione del Chelsea potrebbe far cambiare le carte in tavola e decidere di puntare su un giocatore del proprio vivaio.

Una situazione in divenire, per due calciatori davvero molto interessanti che stanno facendo una grande stagione. Vedremo se questo interesse sarà catalogato come tale, oppure se, di fatto, c'è qualcosa di più e in estate si entrerà nel vivo della trattativa. L'Inter è vigile e osserva tanti giocatori, poi tirerà le somme per capire quelli su cui puntare e portare a Milano nella prossima stagione. Tra questi, ci sono anche Gallagher e Spence che fanno gola a tanti e su cui si stanno facendo delle riflessioni sia di tipo tecnico che di tipo economico.