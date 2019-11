Mercato Inter - I nerazzurri preparano il riscatto di un cartellino

Alexis Sanchez potrebbe diventare in maniera permanente un giocatore nerazzurro: a lanciare la notizia è il "Daily Express" che sottolinea come l'Inter stia lavorando per riscattarlo dal Manchester United.



Al di là dell'infortunio che lo sta tenendo fermo ai box, il cileno è una delle priorità del mercato targato Suning con Beppe Marotta che avrebbe confermato la volontà del congiunto di Porta Nuova. Il giocatore, nonostante un solo gol segnato in questa stagione, potrebbe quindi legarsi al club in modo da rinforzare l'attacco.



Sanchez, dopo essere stato scaricato da Solskjaer assieme a Lukaku, diventerebbe quindi il primo rinforzo stando alle indiscrezioni della stampa inglese. Il riscatto sembrerebbe vicino data anche l'emergenza nel reparto offensivo.