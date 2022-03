Mercato Inter, i nerazzurri premono per un terzino. Ma occhio al Napoli

Mercato Inter, i nerazzurri si fiondano su Andrea Cambiaso.

Il terzino sinistro del Genoa, da un paio di stagioni sta riuscendo a mettersi in mostra con il Grifone e a mostrare tutte le proprie qualità, tanto da attirare a sè numerosi interessi da parti di grandi squadre, soprattutto del nostro campionato. L'Inter è tra queste e nelle scorse settimane, come riportato dalla redazione di Sportitalia, avrebbe avuto un incontro blindato con la società ligure per capire la fattibilità dell'affare, dandosi appuntamento per la fine della stagione quanto sarà più chiara anche una eventuale valutazione.

Sul giocatore, però, non c'è soltanto la squadra nerazzurra. Infatti, anche la Juventus vorrebbe averlo con sè, ma nelle ultime ore la squadra che sta spingendo con maggiore insistenza è il Napoli del presidente De Laurentiis, con il direttore sportivo Giuntoli grande estimatore del ragazzo, tanto da volerlo già da tempo, e avendo prospettato anche un percorso di crescita che avrebbe previsto un prestito al Bari, altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis. Un giocatore che sta facendo molto bene e su cui si prevede grande battaglia di mercato nella prossima estate.

Di sicuro, come anticipato, l'Inter resta molto interessata a Cambiaso, ma il Napoli pressa in maniera decisa e potrebbe approfittarne, soprattutto dal momento che la società nerazzurra ha già effettuato l'investimento sulla fascia sinistra, prelevando nella sessione di mercato invernale l'ex Atalanta, Robin Gosens. Vedremo se ci sarà spazio per un altro ingresso come quello di Cambiaso, che possa garantire un'ottima presenza sia per quanto riguarda il presente della corsia sinistra, ma soprattutto il futuro.