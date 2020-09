Mercato Inter, i nerazzurri non vogliono più prestare Nainggolan

L'Inter non vuole più prestare Radja Nainggolan. No al prestito sia al Cagliari che al Galatasaray. Domani Radja ritroverà Antonio Conte, ad un anno di distanza. Nessuno esclude lo scenario di un possibile reintegro di Nainggolan in vista della nuova stagione.

Nainggolan in questa settimana di lavoro insieme agli altri giocatori rientrati dai prestiti ed al nuovo arrivato Hakimi ha dimostrato grande concentrazione, voglia di rimettersi in gioco. Conte vuole nuovi centrocampisti. Uno sarà quasi certamente Vidal, l'altro è il sogno Kantè, che però costa moltissimo e per arrivare al centrocampista del Chelsea servirebbero diverse uscite o una cessione eccellente per fare cassa. E allora perchè non ripensare a Nainggolan? Le caratteristiche sono completamente diverse rispetto a quelle di Kantè, ma potrebbe così cambiare anche l'idea che Conte ha in testa per l'Inter 20/21.

Il feeling tra il belga e il tecnico leccese esiste ed è stato più volte manifestato da entrambi che va ad aggiungersi all'intenzione dell'Inter di non prestare o svendere Nainggolan. L'Inter, quindi, prende in considerazione solo una cessione definitiva ad una cifra che ritiene congrua la valore del centrocampista. Nainggolan è un centrocampista eclettico, che in mezzo può fare qualsiasi ruolo e questa sua speciale caratteristica fa al caso di Conte. Le prossime due settimane saranno decisive per capire cosa succederà nella storia tra il Ninja e l'Inter.