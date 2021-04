Mercato Inter, i nerazzurri non mollano Damsgard

La stagione è quasi al termine e l'Inter è sempre più vicina allo scudetto ma intanto i dirigenti nerazzurri stanno già impostando le prime mosse da effettuare nel prossimo mercato. Tra queste ci sarebbe quella di portare Mikkel Damsgaard a Milano​​​​​.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l'esterno danese, in grado di giocare anche a centrocampo, è seguito e costantemente monitorato dagli scout nerazzurri. Il classe 2000 costituirebbe un ottimo rinforzo sulla fascia sinistra (reparto che l'Inter sta cercando di migliorare) viste le sue grandi qualità in fase offensiva, specialmente nel dribling. In fase difensiva lascia a desidare ma con ogni probabilità, sotto la guida di Conte e grazie alla giovane età, potrà migliorare anche sotto quell'aspetto.

L'unico problema che potrebbe impedire all'Inter di portare a Milano il Jolly blucerchiato è il prezzo del cartellino che attualmente si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Per il momento Marotta e Ausilio mantengono vivi i contatti con la Samp: Damsgaard resta sulla lista dei preferiti, ma per convincere Ferrero a cedere uno dei suoi pezzi più pregiati sarà necessario compiere uno sforzo importante.