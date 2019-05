Mercato Inter, i nerazzurri mettono le mani sull'erede di Pogba

Inizia a crescere l'Inter del futuro. Il club meneghino, oltre ai colpi da riservare all'ormai neo-tecnico Antonio Conte, è al lavoro per ingaggiare dei giovani che un domani in prima squadra potrebbero fare la differenza.

Uno di questi è Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 che in Francia è stato ribattezzato come l'erede di Paul Pogba. Oltre ad Agoumé però, l'Inter è pronta ad investire anche sul futuro di Eddie Salcedo, girandolo in prestito al Genoa dove è cresciuto. A riguardo, il Corriere dello Sport questa mattina ha scritto:

"Dopo aver messo le mani sul 2002 Lucien Agoumé del Sochaux, l’Inter ha deciso di riscattare Eddie Salcedo dal Genoa. L’attaccante esterno nato nel 2001 proprio nel capoluogo ligure, però, la prossima stagione indosserà la maglia del Grifone perché il club nerazzurro e quello di Enrico Preziosi si sono messi d’accordo per farlo tornare in prestito in rossoblù, dove è esploso".