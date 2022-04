Mercato Inter, i nerazzurri insistono per un centrocampista del Bayern

Mercato Inter, Coretin Tolisso resta nel mirino dei nerazzurri.

Il centrocampista francese di proprietà del Bayern Monaco, non ha trovato la continuità sperata con la società bavare, pertanto ha deciso di non rinnovare il proprio contratto che scade il prossimo 30 giugno. Proprio per questo, tante società europee stanno iniziando a chiedere informazioni, per capire la fattibilità dell'affare e le richiester del giocatore. Tra queste società, c'è anche l'Inter, che ha bisogno di dare delle alternative di valore alla propria rosa, non solo per far rifiatare i titolari, ma anche per dare un grande rendimento alla squadra.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, però, l'Inter, con Beppe Marotta in cima che ha sempre apprezzato le qualità del centrocampista francese, non è l'unica squadra molto interessata a Tolisso: infatti anche il Chelsea starebbe pensando a lui come rincalzo, ma è possibile anche un clamoroso ritorno al Lione, squadra che lo ha lanciato e ha fatto conoscere tutte le sue grandi qualità al calcio europeo. Vedremo se davvero l'Inter avrà la forza e le possibilità di fare questo colpo a parametro zero.

Adesso, però, bisognerà pensare al Verona di Igor Tudor, che in conferenza ha promesso battaglia e che vuole fermare l'Inter a San Siro. Una partita molto complessa per Simone Inzaghi, che dovrà prepararla nel migliore dei modi e capire quali saranno gli uomini più adatti per sfidare l'uomo contro uomo che presenteranno i gialloblù. Adesso è l'ora di ritrovare la continuità perduta in questa seconda metà di stagione e portare a casa tre punti che sarebbero preziosissimi.