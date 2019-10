Mercato Inter - I nerazzurri hanno pronta l'offerta per il giocatore

Ivan Rakitic sembrerebbe essere finito da tempo nel mirino dell'Inter. Il centrocampista, ai ferri corti con Ernesto Valverde, è sulla lista di Marotta e Ausilio data l'esigenza di rinforzare la mediana in vista della seconda metà di stagione.



Secondo le indiscrezioni della stampa spagnola l'offerta sarebbe già pronta, con il club targato Suning che avrebbe deciso di mettere sul piatto 38 milioni per strappare il croato al club catalano.



L'Inter lavora per portare l'ex Siviglia in Italia già a gennaio sborsando una cifra succosa per regalare a Conte l'innesto richiesto e bruciare quindi la concorrenza targata Manchester United, con anche quest'ultimo in pressing sul numero 4 dei catalani.