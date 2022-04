Mercato Inter, i nerazzurri hanno individuato il vice-Brozovic perfetto

Il mercato dell'Inter della prossima estate inizia a prendere una fisionomia precisa.

Partiamo dal reparto arretrato, con Stefan De Vrij che sembra destinato a lasciare Milano e con Gleison Bremer attualmente in cima alla lista dei possibili eredi dell'olandese. Il Torino lo valuta non meno di 25 milioni di euro, complice anche il fresco rinnovo di contratto fino al 2024 che permette ai granata di fare il proprio prezzo. Oltre al reparto arretrato, i nerazzurri stanno lavorando per rimpolpare la mediana e rendere quel reparto ancor più completo.

Marcelo Brozovic è insostituibile, e il rinnovo di contratto fino al 2026 annunciato pochi giorni fa è la prova tangibile di come l'Inter abbia intenzione di non privarsi affatto di lui. Al contempo però, la dirigenza di Via della Liberazione è alla ricerca di una figura che possa non far rimpiangere il croato, ed è così che spunta il nome di Jordan Veretout della Roma. Stando a quanto appreso dalla redazione di Sportmediaset, il francese sarebbe attualmente il profilo più gradito come potenziale vice-Brozovic.

Inoltre, il poco spazio che Josè Mourinho sta concendendo all'ex Fiorentina potrebbe essere un ulteriore fattore che potrebbe convincere il giocatore a lasciare la capitale. Il suo contratto con i giallorossi scadrà nel 2024, ma in questo momento pur di far cassa la Roma sarebbe disposta ad ascoltare possibili offerte a patto che siano ragionevoli. Insomma, l'Inter cerca un giocatore quanto più simile possibile a Brozovic, e anche se Veretout agonisticamente può offrire meno, la sua capacità nel palleggio potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi.