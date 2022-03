Mercato Inter, i nerazzurri hanno già in mente il vice-Brozovic

Mercato Inter, Asllani dell'Empoli è il nome nuovo come vice-Brozovic.

Il baby talento della squadra toscana, in questa seconda parte di stagione, ha convinto il proprio allenatore, Aurelio Andreazzoli, a inserirlo come elemento titolare al posto di Samuele Ricci che, nel mercato di gennaio, è partito in direzione Torino. Un giovane talento, il classe 2002, che sta dimostrando tutto il suo valore in campo tanto da attirare gli occhi di tantissime società, non solo italiane, ma anche estere. Tra queste, c'è anche l'Inter che lo avrebbe inserito nella lista dei nomi da tenere sott'occhio.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, la società nerazzurra starebbe guardando con molta attenzione al giocatore dell'Empoli, anche se nessuna trattativa è ancora partita ed anche se la cifra che fa il presidente Corsi, al momento, si aggira sopra i 10 milioni di euro. Come detto, poi, non solo l'Inter sta osservando il giocatore, ma anche il Milan è molto interessato e voci parlano di interessi anche dalla Ligue 1 e dalla Bundesliga, per questo ragazzo albanese che sta stupendo tutti.

Vedremo se davvero Beppe Marotta e Piero Ausilio affonderanno il colpo in estate, di sicuro il nome piace molto, anche se al momento non è tra i primi nella lista dei dirigenti di viale della Liberazione. Asllani, intanto, ha tutta l'intenzione di stupire ancora gli addetti ai lavori e di farlo in un ambiente che non gli mette pressioni, che lotta per la salvezza e che può far migliorare le sue caratteristiche di gioco per presentarlo al meglio ai grandi palcoscenici in cui potrebbe giocare nella prossima stagione.