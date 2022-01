Mercato Inter, i nerazzurri dicono definitivamente addio a Nandez

Mercato Inter, Nahitan Nandez si allontana dai nerazzurri.

Dopo un'estate passata a cercare di trovare la quadra per portarlo a Milano, con il giocatore che si era anche messo di traverso nella volontà del presidente Tommaso Giulini, il centrocampista uruguayano sembra essersi allontanato in maniera quasi inevitabile dai radar dell'Inter, come riportato dal sito Calciomercato.com, con un'altra squadra di Serie A pronta a sferrare l'attacco per poterlo avere con sè in questa ultima parte di stagione. Infatti, su Nandez, la squadra attualmente in vantaggio sarebbe il Torino di Ivan Juric.

La società granata vorrebbe regalare al proprio allenatore un giocatore con caratteristiche di quantità e di incursione, che possa anche essere polivalente. E proprio per questo Nandez sembra essere l'elemento perfetto per raccogliere tutte queste caratteristiche e diventare per il Torino quello che Amrabat era stato al Verona, con la differenza che il centrocampista del Cagliari potrebbe svolgere il ruolo di esterno destro di centrocampo al posto di Singo. E l'Inter? La società nerazzurra, in questa sessione di mercato, difficilemente entrerà in scena per l'ingaggio di un centrocampista.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, dopo aver temporeggiato per il passaggio di Sensi alla Sampdoria, dovrebbero cedere anche quel Matias Vecino che, però, vuole arrivare fino alla scadenza con l'Inter per poi guardarsi intorno. Insomma, l'Inter si concentrerà molto per l'estate e, pertanto, l'opzione Nandez potrebbe sfumare definitivamente. Il Torino sembra aver messo la freccia ed è pronta ad avanzare un'offerta che possa allettare Giulini e Capozucca e far arrivare il giocatore sotto la Mole alla guida di Juric.