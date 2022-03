Mercato Inter, i nerazzurri delineano i profili per il prossimo attacco

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra delinea le strategie per l'attacco.

In vista della prossima stagione, Beppe Marotta e Piero Ausilio, stanno già programmando la sessione di mercato estiva per poter rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ed avere più alternative per evitare che si vengano a creare le falle e le difficoltà che si stanno incontrato nel corso di questa stagione. Proprio per questo, da viale della Liberazione, sembra che le idee siano abbastanza chiare e ci sono degli obiettivi che si vuole raggiungere magari anticipando la concorrenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i due dirigenti che si occupano dell'area sport della squadra nerazzurra hanno intenzione di acquistare non un attaccante, ma ben due punte. I nomi, al momento, sono top secret, ma di fatto i profili sono ben delineati con un attaccante esperto e un più giovane da poter inserire nel contesto squadra, con il primo che possa fare da chioccia al secondo e renderlo un attaccante pronto per essere il prossimo titolare del reparto avanzato.

Vedremo quali saranno le scelte della dirigenza, di sicuro, però, in viale della Liberazione hanno le idee molto chiare. Da tempo si vocifera della possibilità che porta a Gianluca Scamacca del Sassuolo, per cui ci sono dei discorsi in ballo con il dirigente neroverde Giovanni Carnevali. Ma quello del classe 1999 non è l'unica opzione, visto che un altro profilo ricercato è un giocatore capace di dare profondità alla squadra con tanta velocità nelle gambe ed il nome di Jonathan David, in tal senso, è molto apprezzato.