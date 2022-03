Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per una stellina del Boca Juniors

Mercato Inter, i nerazzurri puntano una stellina del Boca Juniors.

La società nerazzurra pensa al mercato dell'immediato futuro per rinforzare la squadra - e a tal proposito i nomi forti sono sempre quelli di Gleison Bremer, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi -, ma anche a quello del futuro più prossimo, con giovani talenti da far crescere per poi lanciarli, magari, in prima squadra o con cui poter fare delle sostanziose plusvalenze e ottenere denaro fresco da reinvestire. Ecco perchè, gli scout di viale della Liberazione, hanno messo gli occhi su una giovane promessa del Boca Juniors.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, i nerazzurri stanno osservando molto da vicino le ottime prestazioni del terzino sinistro classe 2004, Valentin Barco che ha impressionato molto gli addetti ai lavori. Ma per portarlo a Milano, l'Inter, deve sfidare l'agguerrita concorrenza di un'altra società italiana, ovvero la Fiorentina, anch'essa alla ricerca del giovane talento argentino per poter avere un giovane futuribile per la propria corsia mancina, attualmente calcata da Cristiano Biraghi.

Vedremo se la dirigenza nerazzurra affonderà il colpo in vista dell'estate e punterà su un giovane che dovrà crescere, ma che ha tutte le qualità per entrare a far parte del calcio dei grandi. Samaden e Baccin lo hanno osservato da molto vicino e adesso è tempo di valutazioni e ragionamenti sul ragazzo, ma di sicuro le antenne delle società sono ben dritte anche su giovani stelline che, chissà, in futuro, potranno davvero diventare protagonisti nel calcio dei grandi ed essere pilastri della maglia nerazzurra.