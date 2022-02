Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per Kessiè: la strategia di Marotta

Mercato Inter, i nerazzurri ci proveranno per Frank Kessiè.

Il centrocampista attualmente di proprietà del Milan, è in scadenza di contratto con la società rossonera il 30 giugno prossimo e, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto, andando via a parametro zero. Un'occasione molto ghiotta per tante società che si stanno interessando al giocatore e che stanno monitorando molto da vicino la situazione che ruota intorno a lui. Tra queste società, c'è anche l'Inter che ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo con tante alternative che possano mantenere un livello alto.

Ecco perchè, secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di provarci provando a piazzare tre giocatori attualmente fuori dai piani di Simone Inzaghi come Arturo Vidal, su cui c'è un'opzione per il prolungamento fino al 2023, Stefano Sensi, da qualche giorno passato alla Sampdoria in prestito secco, e Matias Vecino che andrà in scadenza di contratto con la squadra nerazzurra nel prossimo giugno.

Su Kessiè, però, c'è tantissima concorrenza, a partire da tante società di Premier League, fino al Paris Saint Germain e al Bacellona, per cui per Beppe Marotta e Piero Ausilio non sarà affatto semplice poter portare a conclusione questo affare, anche se la dirigenza nerazzurra è convinta di avere le argomentazioni giuste per convincere il giocatore a cambiare sponda del Naviglio e a replicare la stessa operazione fatta la scorsa estate con Hakan Calhanoglu. Vedremo quale sarà l'esito di questo interesse, di sicuro da viale della Liberazione stanno programmando il futuro della squdra per poterla rendere ancora più competitiva sia in campo nazionale che in quello europeo.