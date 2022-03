Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per Barak: la richiesta del Verona

Mercato Inter, i nerazzurri non mollano la presa su Barak.

Il centrocampista ceco di proprietà del Verona, da quando veste la maglia degli scaligeri, è tornato su livelli molto importanti e, addirittura, in questo campionato, ha superato il suo record di gol visto che è arrivato a undici fino a questo momento. Un bottino niente male per un giocatore che, all'età di 27 anni, avrebbe il desiderio di cambiare aria e, magari, di calcare palcoscenici dove avrebbe la possibilità di competere per la vittoria di qualche trofeo importante come ha dichiarato in un'intervista di qualche mese fa.

Ecco perchè, secondo quanto riportato da Il Corriere di Verona, sul giocatore si stanno muovendo gli occhi indiscreti di tantissime big italiane ed europee, tra cui anche quelli dell'Inter che vorrebbero trovare un giocatore con le sue caratteristiche, bravo tecnicamente e con gli inserimenti, oltre ad essere capace di dare un buon apporto in zona gol. Ma la cifra fatta dall'Hellas Verona, al momento, spaventa un po' le pretendenti, dal momento che si parte da una base d'asta di ben 20 milioni di euro.

Vedremo se Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno intenzione di affondare il colpo oppure se passeranno la mano concentrandosi su altri obiettivi per il centrocampo. Di sicuro Barak sta facendo vedere tutte le sue qualità in termini di gol e di prestazioni in campo e il grande salto sembra essere soltanto una questione di tempo per lui. In attesa di capire ulteriori sviluppi su questa vicenda, il giocatore si gode questo momento al Verona, pronto a fare ancora meglio e a mettersi ancora di più in mostra.