Mercato Inter, i nerazzurri cercano un difensore del Lione per l'estate

Mercato Inter, i nerazzurri sulle tracce di Denayer.

Il difensore del Lione classe 1995, si sta dimostrando un elemento molto valido come centrale di difesa e le sue prestazioni non stanno passando inosservate a tante squadre europee, soprattutto del campionato di Serie A. Infatti, come riportato da RMC Sport, i nerazzurri sarebbero sulle sue tracce, soprattutto se la prossima estate dovesse partire Stefan de Vrij, identificato dalla società come uno dei giocatori pronti a lasciare la squadra nerazzurra per ottenere una ricca plusvalenza in modo da finanziare il mercato estivo.

Però, sulle tracce del difensore belga, ci sarebbero, come detto, anche altre società, come il Newcastle in Inghilterra, mentre in Italia Napoli e Juventus sono pronte a fiondarsi su di lui. Vedremo se davvero nascerà una trattativa, o se si tratta solo di un nome che piace e nulla di più, soprattutto perchè il grande sogno della dirigenza nerazzurra si chiama Gleison Bremer del Torino, su cui, però, bisognerà tenere in particolare conto la concorrenza delle big europee che hanno una disponibilità economica maggiore rispetto a quella dell'Inter.

Insomma, la società inizia a programmare il futuro in vista della prossima stagione, per regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa avere dei titolari affidabili e dei rincalzi capaci di non far sentire la differenza in campo rispetto ai titolari. Ma adesso si deve pensare solo al campo, vista la crisi di risultati in cui sono incappati i nerazzurri, con il derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan in programma. Una sfida non semplice, vista la stanchezza della squadra interista, ma per cui c'è solo la vittoria come risultato.