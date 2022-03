Mercato Inter, i nerazzurri accelerano per Bremer: la strategia

Mercato Inter, i nerazzurri accelerano per Gleison Bremer.

Dopo il gol di ieri, ma soprattutto la grandissima prestazione che ha offerto il difensore brasiliano del Torino proprio contro la squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi, arrivano oggi importanti conferme in merito ad una accelerata da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio per portare lo stesso Bremer a Milano nella prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb, il verdeoro si avvicina sempre di più ad indossare la maglia dell'Inter nella prossima stagione.

A quanto pare, infatti, ci sarebbe l'accordo tra il giocatore, il suo entourage e la società di viale della Liberazione e adesso ci si potrà sedere a trattare con Urbano Cairo che, dal canto suo, visti gli interessi di grandi squadre come il Milan, la Juventus e il Bayern Monaco, spera che si possa creare un'asta per riuscire a cedere il ragazzo a condizioni economiche più favorevoli. Ma l'Inter, ad oggi, si sente traquilla su questo fronte e ha sempre considerato Bremer l'obbiettivo numero uno per la difesa, soprattutto se dovesse andare via Stefan de Vrij nel corso della prossima estate.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, intanto, cercano di trovare la strategia giusta per trovare la quadra definitiva per arrivare al giocatore e hanno intenzione di inserire un paio di contropartite tecniche tra alcuni giovani come Andrea Pinamonti, in questo momento in prestito all'Empoli, Ionut Radu, secondo portiere nerazzurro, e Martin Satriano, al momento in prestito secco al Brest, in Francia, dove sta mostrando tutte le sue qualità. Vedremo se la trattativa avrà un esito felice, ma Bremer ha già dimostrato di essere un difensore di assoluto livello e anche ieri ha mostrato il suo valore.