Mercato Inter, Guardiola guarda in casa nerazzurra: tre giocatori seguiti

L'Inter di Conte è protagonista in tutte le competizioni. Una stagione che vede i nerazzurri ancora in lotta su tre fronti. Un'annata che ha messo in risalto le qualità di molti giocatori. Tra i tanti, Lautaro e Bastoni, due profili di grande prospettiva, su cui il tecnico punta decisamente per il presente e futuro.

Una crescita esponenziale, con tanti club europei che seguono i gioielli dell'Inter. Il Barcellona ha individuato in Lautaro l'attaccante giusto da affiancare a Messi. C'è anche il Manchester City sull'attaccante argentino. Guardiola ha messo gli occhi su tre giocatori. Oltre a Lautaro, il tecnico spagnolo segue Skriniar e Bastoni. E proprio sul giovane difensore nerazzurro, la notizia è riportata nell'edizione odierna di Tuttosport.

Il futuro di Bastoni non sembra preoccupare. Conte lo vede come titolare inamovibile nell'Inter del futuro e lo stesso giocatore ha dichiarato giorni fa di vedersi in nerazzurro per i prossimi dieci anni, magari con la fascia di capitano. Bastoni è tra i migliori difensori del campionato italiano, ha grandi qualità fisiche e tecniche. Il Manchester City potrebbe presentare una grande offerta in estate. C'è anche Skriniar nella lista degli acquisti di Guardiola. Il club nerazzurro valuta il cartellino del difensore slovacco circa 80 milioni di euro, davanti ad un'offerta di questa portata, i club potrebbero sedersi a tavolino e discutere.