Mercato Inter, grosso rischio per Bremer: due società lo puntano

Mercato Inter, folta concorrenza per Gleison Bremer.

Il difensore centrale brasiliano del Torino, in questa stagione, sta dimostrando di essere uno dei migliori nel proprio ruolo, tanto da far sì che tante big europee hanno messo su di lui gli occhi addosso per averlo con sè a partire dalla prossima estate. Tra queste società, anche l'Inter che, non è un mistero, ha già parlato con l'entourage del giocatore e vorrebbe trovare la quadra con la società granata per poterlo bloccare e farne il nuovo perno della difesa per la prossima stagione.

Ma secondo quanto riportato dal sito TMW, sul difensore non ci sarebbe soltanto la squadra nerazzurra, ma la concorrenza sarebbe parecchio ampia soprattutto proveniente dalla Premier League. Infatti, sempre secondo il sito, l'Arsenal e il Newcastle sarebbero molto interessate ad averlo con sè e vorrebbe iniziare i primi sondaggi con il presidente Urbano Cairo. Soprattutto il Newcastle sta provando ad acquistare fin dallo scorso gennaio un difensore che possa fare la differenza, visto che probabilmente sfumerà Sven Botman del Lille, che è destinato al Milan.

Insomma, se l'Inter vorrà portare a casa Bremer per la prossima stagione, dovrà vedersela con società che hanno molta più disponibilità economica dei nerazzurri e che potrebbero offrire cifre maggiori al Torino, che spera nell'asta e ha fissato il prezzo di partenza a 25 milioni di euro, ma anche al giocatore che potrebbe veder soddisfatte le proprie richieste. Una situazione che Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno affrontare con una strategia chiara e chirurgica, per acquistare uno dei migliori difensori del momento.