Mercato Inter: Gosens si avvicina? L'aggiornamento di Biasin

Mercato Inter: il calciatore atalantino ha espresso la sua convinzione.

Il nome di Robin Gosens è spuntato quasi a sorpresa nell'ambito della ricerca ad un nuovo esterno sinistro. Steven Zhang avrebbe dato il via libera e secondo le indiscrezioni riportate sull’account Twitter di Fabrizio Biasin, si lavora sulla formula da proporre per portare il mancino titolare della Germania a Milano.

Dal canto suo il giocatore gradisce la destinazione e, sempre come riporta Biasin su Twitter, “è già (stra) convinto”. Questo, evidentemente, porterebbe all’apertura dello scenario successivo, ovvero trovare il modo di accordarsi con la Dea per concludere l’affare.

In casa Inter d’altronde si sta ancora lavorando per il rinnovo di Perisic, che sulla sinistra in ogni caso avrà bisogno di rifiatare. Gosens è sicuramente un profilo di alto rendimento, tra i migliori d’Europa. In nazionale nasce come terzino di uno schieramento difensivo a quattro ma con l’Atalanta è diventato il quinto di centrocampo più prolifico del campionato di Serie A.

Gosens si è infatti fatto trovare spesso in zona gol, quasi come fosse un esterno offensivo: la sua fisicità gli permette di variare le conclusioni, al volo e di testa, indifferentemente e senza problemi. Se si concretizzasse questo colpo sarebbe indubbiamente una pedina prestigiosa per Inzaghi e lo scacchiere nerazzurro.