Mercato Inter, Gosens si allontana? Un club di Premier League fa sul serio

Tra le priorità di Antonio Conte in vista della prossima stagione ci sarebbe anche quella di acquistare un esterno sinistro di livello. Sarebbero diversi i nomi sul taccuino nerazzurro, ma il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico salentino sarebbe quello di Robin Gosens dell’Atalanta.

Il tedesco si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori nel suo ruolo, realizzando 10 gol e 6 assist in campionato. Le sue caratteristiche sarebbero ideali per il modulo utilizzato da Conte ma non sarà facile acquistarlo.

L’Atalanta vorrebbe incassare il più possibile dalla sua cessione e avrebbe fissato il prezzo a 40 milioni di euro. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi club, ma stando a quanto riportato da calciomercato.com il club attualmente in pole position sarebbe il Leicester. Le Foxes sarebbero già in trattativa con il club bergamasco e pronte a tentare l’assalto decisivo.