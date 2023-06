(Mercato Inter) Gosens può togliere le castagne dal fuoco a Marotta

di Redazione, pubblicato il: 28/06/2023

(Mercato Inter) E’ un gatto che si morde la coda. Brozovic non va in Arabia (almeno per ora) e l’Inter (sempre per ora) deve rinunciare all’assalto decisivo per Frattesi. Al di là di altre ipotesi di mercato rilanciate dalla Gazzetta dello Sport l’Inter ha un altro nome che potrebbe rivelarsi decisivo, quello di Robin Gosens.

Il tedesco sembra destinato a lasciare l’Inter, le sue prestazioni non sempre memorabili ed il suo desiderio di giocare con continuità anche per non perdere i prossimi europei con la sua nazionale lasciano pensare ad una cessione già in questa sessione di mercato. Sulle sue tracce da tempo l’Union Berlino che gli permetterebbe di riassaporare la Bundesliga e di giocare in Champions League. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha però riportato una indiscrezione secondo la quale anche il Bournemouth starebbe puntando su Gosens. Lo scenario sarebbe sicuramente meno prestigioso ma alla fine, come quasi sempre, saranno i soldi a decidere.