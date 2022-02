Mercato Inter, Gosens in e Perisic out? Le parole a sorpresa di Bergomi

Mercato Inter, Robin Gosens non è arrivato per sostituire Ivan Perisic.

Questo è quanto sostenuto, nel corso della serata di ieri, dagli studi di Sky Sport, dalla bandiera nerazzurra, oggi opinionista per la stessa emittente, Beppe Bergomi. L'ex capitano interista ha detto come sia a conoscenza della situazione inerente all'esterno croato, che ha il proprio contratto in scadenza con l'Inter nel giugno prossimo, ma che la stessa società di viale della Liberazione ha le idee abbastanza chiare su cosa fare in futuro con il giocatore.

Infatti, sempre secondo Bergomi, Beppe Marotta e Piero Ausilio, faranno di tutto per trovare una quadra per il rinnovo di Perisic, giocatore che ritengono fondamentale nello scacchiere di Inzaghi e per l'apporto dato alla squadra, soprattutto nelle ultime due stagioni. L'intenzione dei due dirigenti, sarebbe quella di creare una fascia mancina di tutto rispetto che possa rendere l'Inter ancora più competitiva rispetto a quanto non lo sia già in questa stagione, quantomeno in Serie A.

Dalle ultime indiscrezioni che filtrano dalla stampa, la forbice tra il croato e la società non riguarderebbe tanto l'ingaggio del giocatore, quanto, invece, la durata del contratto. Perisic, infatti, vorrebbe una durata triennale, cosa che l'Inter non è disposta a concedergli, visti i 33 anni d'età, arrivando massimo ad un biennale. Distanza che, fino ad oggi, ha portato al mancato rinnovo del giocatore che, in queste settimane, si sta guardando intorno cercando una squadra che possa accontentarlo nelle richieste, cosa che, almeno fino ad ora, non è successo. Le prossime settimane saranno decisive e si capirà di più sul destino del giocatore.