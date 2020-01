Mercato Inter - Giuseppe Marotta in pole position per Christian Eriksen

Christian Eriksen sarà il colpo di mercato dell'Inter, che sia a gennaio o a giungo i nerazzurri contano di chiudere al più presto.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioDipendenza.net, l'Inter è molto sicura e ottimista ed è fermamente convinta di poter sovrastare la concorrenza spietata delle avversarie, mettendo a disposizione un progetto ambizioso su cui far conto. In questo momento, infatti, la squadra di Antonio Conte si trova in pole postition per il top player danese.

Sembrava difficile fare meglio dopo la "sconfitta" nella trattativa per Dejan Kulusevksi, ma l'Inter è pronta a superarsi, acquistando il fenomeno danese Christian Eriksen.