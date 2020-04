Mercato Inter, Giroud più di Mertens: la situazione dei due

Con Alexis Sanchez sempre più verso la non riconferma, all'Inter sono già alla ricerca di altri attaccanti. Il tutto, a prescindere dal futuro di Lautaro Martinez (El Toro resta in cima alla lista della spesa del Barcellona).

I nomi in orbita sono sempre i soliti: Olivier Giroud del Chelsea e Dries Mertens del Napoli, entrambi in scadenza di contratto con i rispettivi club e che sono stato messi nel mirino dal club di Viale della Liberazione proprio per la possibilità di ingaggiarli a zero.

Secondo Sportmediaset, per il francese la firma su un contratto biennale sembrerebbe sempre più vicina. Per quanto concerne Mertens invece, l'inserimento di Chelsea e Monaco potrebbe leggermente complicare le negoziazioni con l'entourage del belga.