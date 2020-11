Mercato Inter, Giroud favorito su Milik: affare in stile Young

L’Inter è già al lavoro sul mercato per regalare ad Antonio Conte alcuni rinforzi per gennaio. La priorità al momento sarebbe quella di acquistare un nuovo rinforzo in attacco con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku.

Il tecnico nerazzurro avrebbe richiesto un giocatore esperto e affidabile; i nomi nel mirino di Beppe Marotta sarebbero sempre gli stessi, ovvero Arek Milik del Napoli e Olivier Giroud del Chelsea, entrambi un scadenza di contratto il prossimo giugno.

Il polacco, nonostante il contratto in scadenza a giugno, ha una valutazione di 18 milioni di euro, troppi per un giocatore che potrebbe arrivare a zero tra sei mesi. Non è escluso che nella trattativa possa rientrare Matteo Politano, attualmente in prestito al club partenopeo con un obbligo di riscatto fissato a 19 milioni di euro. Sarebbe invece molto più semplice arriva ad Oliver Giroud, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea dei nerazzurri sarebbe quella di provare a imbastire un'operazione simile a quella che ha portato Ashley Young a Milano lo scorso gennaio, ovvero un prestito di sei mesi con diritto o obbligo di riscatto a cifre molto basse.