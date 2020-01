Mercato Inter - Giornata cruciale su un affare. Definito un arrivo

Inter scatenata sul mercato: i nerazzurri, dopo aver trovato l'accordo con l'entourage di Eriksen, avrebbero già definito altri due colpi. In arrivo un laterale sinistro, ore cruciali anche per un rinforzo nel reparto offensivo.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate nella giornata odierna da parte della "Gazzetta dello Sport" Ashley Young arriverà oggi a Milano per sottoporsi agli accertamenti prima di vestire la casacca nerazzurra.



Decisiva la giornata di oggi anche sull'attacco: il Chelsea abbassa le pretese per Giroud e la cessione imminente di Gabigol porterebbe quel tesoretto utile per regalare a Conte il centravanti transalpino. Ostacolo contratto dato che l'Inter non vuole offrire più di un biennale di 5 milioni al calciatore.