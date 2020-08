Mercato Inter, Ginter lusingato degli apprezzamenti dei nerazzurri

I lavori in corso in casa Inter per quanto concerne il rifacimento della reparto arretrato proseguono spediti. Tralasciando le eventuali permanenze ancora da definire (in primis Milan Skriniar e Diego Godìn), in entrata i dirigenti nerazzurri stanno sondando il terreno in Germania.

Nello specifico, ad intrigare l'Inter ci sarebbe Matthias Ginter del Borussia Moenchengladbach. Il difensore classe 1994, in un'intervista esclusiva rilasciata a Kicker, si è detto lusingato dell'interesse di alcuni top club europei.

Tra questi vi sarebbero Atletico Madrid, Chelsea e, appunto, l'Inter. Il tedesco ha successivamente manifestato la volontà di restare al 'Gladbach, ma qualora da Milano dovesse pervenirgli un'offerta nera su bianco, la tentazione per Ginter diventerebbe forte.