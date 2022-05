Mercato Inter, Ginter ha scelto il suo futuro: firma attesa nei prossimi giorni

Mercato Inter, per la prossima sessione di mercato la dirigenza sembrerebbe intenzionata ad acquistare un rinforzo in difesa.

Sono diversi i nomi accostati ai nerazzurri negli ultimi mesi e tra questi ci sarebbe anche quello di Matthias Ginter del Borussia M’Gladbach. Il tedesco è in scadenza di contratto a fine stagione e avrebbe già fatto sapere al club di non volerlo rinnovare. Su di lui si sarebbero mosse diverse squadre ma il difensore sembrerebbe ormai scelto il suo futuro.

Secondo quanto riportato dalla Bild, Ginter avrebbe scelto di restare in Germania e andare al Friburgo, club in cui è cresciuto e debuttato nel calcio che conta. L'ufficialità potrebbe arrivare già entro i prossimi giorni. Il club rivelazione di questa Bundesliga è attualmente al quinto posto in classifica e in finale di DFB Pokal (Coppa di Germania) dove affronterà il Red Bulls Lipsia. Colpo a sorpresa dei biancorossi che sono riusciti a rimpiazzare nel migliore dei modi il partente Nico Schlotterbeck, che ha già firmato per il Borussia Dortmund.

L’Inter, intanto, sembrerebbe da tempo aver scelto di puntare tutto su Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano, nonostante il recente rinnovo con i granata, verrà ceduto a fine stagione per fare il definitivo salto di qualità in una big. I nerazzurri sono in pole position ma prima bisognerà fare i conti con Urbano Cairo(clicca qui per le ultime).