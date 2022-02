Mercato Inter, giallo rinnovo per Brozovic: le parole di Fabrizio Romano

Mercato Inter, Fabrizio Romano parla della situazione di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato dell'Inter andrà in scadenza di contratto nel giugno prossimo e oramai da tempo è in contatto, attraverso il suo entourage, con la società per poter prolungare il rapporto con la squadra nerazzurra. Nelle ultime settimane, si era parlato di un accordo imminente tra le parti e in viale della Liberazione si aspettavano che il rinnovo potesse arrivare per la fine di gennaio, ma tutto ciò, quantomeno fino a questo momento, non è accaduto e tra i tifosi nerazzurri inizia a sorgere un po' d'ansia.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel suo 'The Here We Go Podcast', il centrocampista croato si è fatto ingolosire dagli interessi di due società blasonate come il Barcellona ed il Bayern Monaco. Due squadre che hanno già chiesto informazioni all'entourage di Brozovic. Dal canto suo, sempre secondo il giornalista esperto di mercato, la società nerazzurra rimane molto ottimista, conscia di aver fatto il massimo e di aver raggiunto un accordo con il giocatore che va solo firmato.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Di certo l'Inter si aspetta di chiudere quanto prima la questione, per far sì che il pilastro della squadra possa far parte ancora della rosa per tanti altri anni. Ma adesso la palla passa al giocatore che non ha ancora dato una risposta all'Inter e che osserva possibili movimenti di altre big d'Europa, per poter strappare l'ultimo contratto molto importante della sua carriera. Con i tifosi dell'Inter in attesa di capire qualcosa e speranzosi di poter contare sul proprio beniamino.