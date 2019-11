Mercato Inter, Gabigol finanzia il centrocampista voluto da Conte. Il punto

Ieri sera, prima del match contro lo Slavia Praga, marotta ha riportato importanti parole a proposito di Gabigol. L'attaccante brasiliano si è reso protagonista con la maglia del Flamengo, realizzando addirittura una doppietta in finale di Coppa Libertadores.

Il club brasiliano ha offerto per il suo riscatto circa 18 milioni di euro, più il 20% della futura rivendita. La società nerazzurra vorrebbe incassare di più, soprattutto dopo la gara di sabato sera. Marotta ha confermato ieri che ci sono proposte che stanno valutando, e che difficilmente il giocatore farà parte del progetto di Conte.

L'intenzione quindi è quella di monetizzare da una sua cessione per dare l'assalto al giocatore che il tecnico vuole per il suo centrocampo, ossia Rodrigo De Paul, per il quale l'Udinese chiede circa 30 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.