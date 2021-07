Mercato Inter - Futuro Vidal: un club in contatto con l'agente del giocatore

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Arturo Vidal, arrivato appena un anno fa sotto esplicita richiesta di Antonio Conte ma già ai saluti dopo una stagione decisamente sotto le aspettative. Se non bastassero le prestazioni altalenanti, anche l'alto ingaggio del cileno sta spingendo l'Inter a un addio anticipato.

Secondo quanto riportato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Boca Juniors sarebbe da tempo in contatto con l'agente del giocatore, e la soluzione argentina non dispiacerebbe al numero 22 nerazzurro. L'Inter probabilmente sarebbe disponibile anche a lasciarlo partire a zero pur di risparmiare sul suo ingaggio ingombrante.

Nel frattempo, sempre secondo la Gazzetta, due club non meglio identificati della MLS avrebbero contattato l'Inter per imbastire una trattativa. Il futuro di Vidal, insomma, è sempre più lontano da Milano.