Mercato Inter, futuro Perisic? Il direttore sportivo non esclude il ritorno

Mercato Inter: Ivan Perisic potrebbe ritornare all'Hajduk Spalato.

Il numero 44, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non dovrebbe rinnovare il suo rapporto con i nerazzurri soprattutto perchè il suo stipendio, di circa 5 milioni di euro, è ritenuto troppo oneroso per i nuovi budget imposti dagli Zhang. Il direttore della squadra croata,Mindaugas Nikoličius, non ha assolutamente smentito una possibile trattativa perché l'obiettivo della squadra resta sempre quello di inserire calciatori di qualità.

All'ex Bayern Monaco non dovrebbe essere dunque offerto il rinnovo anche se sulle sue tracce, come vi spieghiamo in questo articolo, ci sarebbero alcuni club che militano in Premier League. Prima che arrivasse Luciano Spalletti alla Pinetina, il Manchester United di Mourinho sarebbe stato vicinissimo all'ingaggio dell'esterno che, questa volta, potrebbe essere oggetto del desiderio del Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico leccese, che ha firmato da qualche giorno (ne parliamo qui) sarebbe lieto di lavorare con il ragazzo con il quale ha condiviso già l'esperienza, conclusasi con la vittoria dello Scudetto, all'Inter.

Perisic, però, piacerebbe anche ad alcune squadre della Bundesliga, campionato dal quale potrebbe arrivare il prossimo rinforzo per la corsia mancina del club milanese. L'obiettivo potrebbe essere, infatti, Filip Kostic che, già durante questa estate è stato vicinissimo all'approdo in Serie A, nella Lazio di Maurizio Sarri. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro.