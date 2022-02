Mercato Inter, futuro incerto per Perisic: tre nomi in lizza per sostituirlo

Mercato Inter, i nerazzurri si starebbero già guardando intorno alla ricerca del possibile sostituto di Ivan Perisic a partire dalla prossima stagione.

L'esterno croato è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento la trattativa per il suo rinnovo sembrerebbe molto complicata. Ci sarebbe infatti una notevole distanza tra domanda e offerta ed entro le prossime settimane è previsto un nuovo incontro tra le parti per fare il punto della situazione e provare a trovare un accordo.

I nerazzurri intanto hanno già preso Robin Gosen, che sembra destinato a soffiargli il posto da titolare ma vorrebbero comunque tenere Perisic a patto che il giocatore abbassi le pretese di ingaggio. Intanto si starebbero monitorando con attenzione alcuni giocatori per non farsi trovare impreparati nel caso in cui il croato non dovesse rinnovare. Secondo quanto riportato da Tuttosport i nomi in lizza sarebbero principalmente tre: Andrea Cambiaso del Genoa, Fabiano Parisi dell’Empoli e anche Tommaso Augello della Sampdoria. I primi due si possono considerare come delle vere e proprie rivelazioni di questo campionato e sono entrambi classe 2000. Il terzino doriano, invece, viene da alcune stagioni giocare su buoni livelli e sembrerebbe pronto per tentare un’esperienza in una big. La priorità sarebbe comunque quella di trattenere Ivan Perisic ma bisognerà trovare un'intesa che possa accontentare entrambe le parti.