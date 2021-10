Mercato Inter, futuro incerto per De Vrij: sfida con Mourinho per il sostituto

Inter, ombre sul futuro di Stefan De Vrij. L’olandese è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e le trattative per il suo rinnovo sarebbero bloccate da quasi un anno.

Lo scorso dicembre, infatti, i nerazzurri avevano trovato un principio di accordo con il suo agente Mino Raiola ma l’operazione ha subito una frenata improvvisa. Beppe Marotta è chiamato a risolvere la situazione al più presto, probabilmente entro i prossimi mesi dovrebbero riprendere i contatti con il suo agente. Sul difensore, intanto, avrebbero messo gli occhi diversi club. La volontà dell’Inter sarebbe quella di proseguire insieme anche in futuro ma non è da escludere un suo addio.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo TodoFichajes.net, l’Inter si starebbe già guardando intorno alla ricerca dell’eventuale sostituto e lo avrebbe individuato in Victor Lindelof del Manchester United, già accostato ai nerazzurri qualche anno fa quando vestiva la maglia del Benfica. Lo svedese ha perso il posto da titolare dopo l’arrivo di Varane e potrebbe lasciare i Red Devils a fine stagione, ma non è da escludere un addio già a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma di Josè Mourinho, che aveva già provato ad acquistarlo in estate. Il club inglese potrebbe lasciarlo partite per una cifra vicina ai 24 milioni di euro e sarebbe in attesa di proposte concrete.